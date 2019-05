Schauspieler: „FPÖ-Clip hat mir privat geschadet“

„Es ist ein Privileg, hier zu leben“

Er selbst findet es laut eigenen Angaben „arg, dass es immer mehr ins Rechte geht in Österreich“. Nicht zuletzt, weil es die Leute nicht mehr zu schätzen wissen würden, wie gut es ihnen eigentlich gehe. „Ich will euch dafür stark machen, dass ihr merkt, wie gut es euch in Österreich geht. Was es für ein Privileg ist, hier zu leben“, so Eric, der dazu aufruft, am Sonntag wählen zu gehen.