Neue Athletic Mountaineering Kollektion

Ob im Laufschritt nach Feierabend auf den Hausberg, in wenigen Tagen über die Alpen oder mehrere Gipfel an einem Tag - beim Athletic Mountaineering verschwimmen die Grenzen zwischen Berglauf und Bergsteigen. Dynafit liefert das passende Equipment, um leicht, dynamisch und vielseitig am Berg unterwegs zu sein. Dank hochwertiger Materialien und cleverer Features sind auch wechselnde Bedingungen und widrige Wetterverhältnisse kein Hindernis. Wir stellen Ihnen die Highlights der durchdachten Kollektion vor, die Leichtigkeit, Funktionalität, Vielseitigkeit und Komfort gekonnt miteinander verbindet. Die Produkte sind ab sofort im Handel erhältlich.