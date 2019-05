Altach: Trainer Pastoor verlängert um eine Saison

„Alex passt sowohl sportlich als auch menschlich gut zur Vereinsphilosophie des SCRA. Er ist in einer schwierigen Situation zu uns gestoßen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Klassenerhalt schlussendlich souverän geglückt ist“, wurde Georg Zellhofer, der Geschäftsführer Sport, in einer Club-Aussendung am Mittwoch zitiert.