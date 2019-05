„John Wick“: Der Rachegott im Anzug schlägt zurück

Killer im Anzug flüchtet auf Pferd und kämpft am Motorrad

Wick sucht sich in seiner Verzweiflung Hilfe bei einer alten Bekannten aus seiner eigenen, auch nach 3 Kapiteln immer noch recht vage gehaltenen Vorgeschichte. Der Killer im Anzug will sich nicht geschlagen geben und hat einen Plan. Um seinen sicheren Tod zu verhindern, reitet Wick diesmal auf dem Pferd durch Brooklyn, liefert sich auf dem Motorrad bei voller Fahrt einen Schwertkampf, lässt sich von zu Kampfmaschinen trainierten Hunden retten, schleppt sich im Anzug durch die nordafrikanische Wüste und droht am Ende doch Kontrahent Zero, gespielt von Kult-Action-Star Mark Dacascos, vor bombastischer Glas-Kulisse scheibchenweise in seine Einzelteile zerlegt zu werden.