Ohrfeige: Ermittlungen gegen Polizeioffizier

Das Ermittlungsverfahren gegen einen hochrangigen Polizeioffizier in Kärnten sorgt für Aufregung. Grund ist eine Begegnung des Mannes mit einer Frau im März, als beide mit ihren Hunden in einem Wald in Oberkärnten spazieren waren. Nach Angaben der Frau kam es zum Streit, dabei habe der Kontrahent sie geschlagen. Der Mann bestreitet dies.