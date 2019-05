Ashley Graham zeigt ihre hübsche Schwester

„Meine kleine Schwester und ich sind einander schon immer wichtig gewesen“, verriet Graham über die Kampagne. „Sie war immer mein Fels in der Brandung und ich fühle mich geehrt, dass ich sie beim Shooting an meiner Seite hatte. Plus, sie ist gerade erst Mutter geworden und sah noch nie heißer in Bademode aus!“ Und natürlich freute sich auch Abigail, einmal mit ihrer berühmten Schwester vor der Kamera stehen zu dürfen. „Ich liebe es, Ashley bei allem, was sie tut, zu unterstützen - vor allem, wenn es darum geht, Schönheit jenseits von Kleidergrößen zu promoten.“