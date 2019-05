Können neue Minister die Wogen um Kurz glätten?

Ludwig: „Signale stimmen mich nicht optimistisch“

Mehrere SPÖ-Granden wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vermissen bei Kurz „vertrauensbildende Maßnahmen. In einer solchen Situation liegt es am Bundespräsidenten und am Kanzler, sicherzustellen, dass es künftig für inhaltliche und personelle Vorschläge eine Mehrheit im Nationalrat gibt“, betonte Ludwig. Er erwarte sich deshalb, dass Kurz den anderen Parteien die Hand ausstrecke. „Die Signale an die Sozialdemokratie stimmen mich nicht optimistisch“, so Ludwig.