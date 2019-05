Wie kommt Verein, den keiner kennt, an Spenden?

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Dienstag in Abrede gestellt, dass österreichische Unternehmer Großspenden an FPÖ-nahe Vereine getätigt hätten, und entschuldigte sich bei den im Ibiza-Video namentlich genannten Personen. Die Freiheitlichen bestreiten, dass es Vereine gibt, die als Spendenvehikel dienen, und kündigten an, die gesamten Parteifinanzen durch unabhängige Wirtschaftsprüfer durchleuchten zu lassen. Am Dienstag legte die Partei der „Krone“ eine Auflistung sämtlicher Spenden vor, die man in Jahren 2016 bis 2018 offiziell erhalten habe - in Summe bescheidene 49.815 Euro. Ein Betrag, der irritiert, vergleicht man ihn mit jenen finanziellen Zuwendungen, die der Verein „Austria in Motion“ seit Juni 2015 lukriert hat - laut eigenen Angaben stattliche 382.000 Euro!