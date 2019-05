23-Jähriger steht nach Beil-Attacke vor Gericht

Bei der Auseinandersetzung in der gemeinsamen Unterkunft in der Elisabethstraße in der Stadt Salzburg dürfte es um Haushaltstätigkeiten gegangen sein. Der Angeklagte hätte offenbar Essen machen sollen, war aber nicht hungrig. Der Streit der beiden Landsleute schaukelte sich zunächst verbal hoch, dann kam es zu Handgreiflichkeiten. „Er ist auf mich losgegangen und hat mich geschlagen“, berichtete der schmächtige Angeklagte heute über seinen um ein Jahr jüngeren Kontrahenten. „Ich musste mich irgendwie wehren. Da habe ich zum Fleischerbeil gegriffen.“