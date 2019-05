SPÖ klagt Kurz wegen Spekulationen um Ibiza-Video

Im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre hat die SPÖ eine Klage gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt. „Die ungeheuerlichen Anschuldigungen des Bundeskanzlers, der in Interviews behauptet, die SPÖ hätte mit dem Video zu tun, werden ein gerichtliches Nachspiel haben“, meinte Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Selbst in seinem Statement am Sonntag, als er die Neuwahlen angekündigt hatte, hatte Kurz den ehemaligen SPÖ-Berater Tal Silberstein erwähnt (siehe auch Video oben).