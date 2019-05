Kreativ: Via Crowdfunding zum eigenen Lokal

Schlussendlich haben sie insgesamt mehr als 31.000 Euro lukriert. „Viele, die die unterschiedlichen Formen von Crowdfunding nicht kennen, denken sicherlich, dass dieses Kapital gespendet wurde. Aber in Wirklichkeit ist der Großteil dieses Geldes mehr eine Vorfinanzierung / ein Vorverkauf für unsere Kunden. Wir haben jetzt Gutscheine, spezielle Deals etc. vorverkauft und können das Geld nun für den Bau des Lokals nutzen. In ein paar Monaten bekommen unsere Unterstützer/innen aber ihre Gegenleistung wie Caterings, Mittagessen etc.. Deswegen bleibt am Ende des Jahres nur noch ein kleiner Teil der Summe wirklich übrig. Aber das ist auch vollkommen fair - wir bekommen früher Geld zum Bau und geben es später in Form von Essen als Dankeschön zurück - ein schöner Kreislauf. Vor allem, da wir eine enge Beziehung zu unseren Kunden und auch Menschen, die uns auf unserem Weg mit großen oder kleinen Aktionen helfen, pflegen.“