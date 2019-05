Mutter, Töchter tot: Kein gewaltsames Eindringen

Nachdem am Dienstag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf eine 45-Jährige und ihre 18-jährigen Zwillingstöchter tot aufgefunden wurden, ist am Mittwoch bekannt geworden, dass die Familie beim Wiener Jugendamt offenbar sehr gut bekannt war. „Den letzten Kontakt zur Mutter und ihren Töchtern vonseiten der Behörde hat es im März 2017 gegeben“, sagte Andrea Friemel von der MA 11. Die Todesursache steht bisher noch nicht fest.