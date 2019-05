Barcelona: Kabinen-Veto gegen Neuzugang Griezmann?

Der Klubwechsel des Spielers im Sommer 2018 sprach sich in Spanien viel herum. Die Frage, ob er in Madrid bleibt, oder nach Barcelona wechselt, beschäftigte die Fans. Auch in einer 45-minütigen TV-Show war das damals das Thema und da gab Griezmann schließlich bekannt, dass er sich entschieden hatte, in Madrid zu bleiben.