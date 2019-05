Jugendliche hielten Tirolerin Pistole vor Stirn

Bange Momente musste am Dienstag eine Fußgängerin (48) in Innsbruck durchleben! Am helllichten Tag wurde ihr von drei Jugendlichen plötzlich und unvermittelt eine Pistole vor die Stirn gehalten. Doch es kam weder zu einer verbalen Drohung noch zu einer Nötigung oder einem Raubversuch. Die Täter wollten sich nur „einen Spaß machen“, wie die Polizei erklärt. Die Jugendlichen konnten flüchten, die Polizei sucht Zeugen.