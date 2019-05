Facebook baut aus seinen Daten Seuchen-Landkarten

Gedacht sind die Daten laut Facebook vor allem für die Medizin und Hilfsorganisationen. Dem Roten Kreuz habe man etwa in den USA in den letzten Monaten geholfen, eine Masernepidemie in den Griff zu bekommen und Mitarbeiter mit Impfinformationen in die richtigen Gebiete zu schicken. Andere Organisationen, die Facebook mit den Daten versorgen will, sind UNICEF und die Harvard School of Public Health and Direct Relief.