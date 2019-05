Auszeichnungen für Snow Space Salzburg

Der internationale Skiareatest zählt zu den wichtigsten Gradmessern der Seilbahnbranche in puncto Sicherheit, Qualität, Gästeservice und Innovationen. Besonders in den Alpenländern erfreut sich das Gütesiegel großer Anerkennung. Die diesjährige Verleihung der Winter-Awards fand vergangenen Samstag am Tiroler Achensee statt. Die Vertreter der Snow Space Salzburg Bergbahnen konnten die begehrten Trophäen in drei Kategorien mitnachhause nehmen. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hettegger zeigte sich bei der Verleihung sichtlich erfreut: „Als Snow Space Salzburg sind wir um ein ganzheitliches Wintersporterlebnis bemüht. Die drei Auszeichnungen bestätigen unseren eingeschlagenen Weg und sind für uns Motivation auch in den kommenden Jahren unser Angebotsportfolio laufend weiterzuentwickeln.“