Arbeitswelt im (Klima-)Wandel

Unter freiem Himmel besonders gefährdet

„Personen, die draußen arbeiten, sind naturgemäß am stärksten mit Wetterkapriolen konfrontiert. Schwer zu schaffen macht ihnen teilweise schon jetzt die erhöhte Sonneneinstrahlung“, gibt Dr. Susanne Schunder-Tatzber, Wiener Arbeitsmedizinerin und Präsidentin der AAMP (Österr. Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention), zu bedenken. „Bereits ab einer Körpertemperatur von über 38 Grad kommt es zu Beeinträchtigungen von körperlicher sowie geistiger Leistungsfähigkeit. Niedrige Wachsamkeit, langsame Reaktionszeit und schlechte Merkfähigkeit stellen die negativen Folgen dar, die nicht nur der Produktivität schaden, sondern auch zu einem Risiko für Gesundheit und letztlich Sicherheit werden können.“ Wer in der prallen Sonne Leistung erbringt, etwa Bauarbeiter, muss besonders geschützt werden. Ansonsten drohen Beschwerden wie Hitzschlag, Kollaps, Krämpfe, aber auch Sonnenstich oder erhöhte Unfallgefahr aufgrund von Blendung und Verbrennungen durch heiße Geräte oder Bauteile. Außerdem steigt langfristig die Gefahr für Hautkrebs. Es gibt bereits internationale Beispiele, wie sich solche Arbeitnehmer vor der Hitze wappnen. Diese könnten wohl auch hierzulande künftig eine Rolle spielen: In heißen Ländern werden zeltartige Beschattungen oder Pavillons auf Baustellen aufgestellt, Verkehrspolizisten stehen unter speziellen Schirmen.