Meisterkäser tüfteln im Berg

Der „Käsestollen“ freut die Betreiber, den leidenschaftlichen Bergmann Michael Grafenauer und dessen Tochter Janine. Gemeinsam mit Jakob Wirnsperger vom Kulturverein Bad Bleiberg und Küchenchef Christian Prasser vom Villacher Restaurant Jedermann waren sie die ersten, die das neue Meisterstück tief im Berginneren verkosten durften. „Einfach köstlich!“ Einen Namen gibt es für den neuen Edelschimmelkäse, der erst im September an ausgewählte Käsespezialisten verkauft wird, noch nicht. Wer jedoch auch zu den Ersten zählen will, die dieses neue Meisterstück der Meisterkäser verkosten dürfen, sollte in einem der Frischemärkte der Kärntnermilch in Hermagor, Spittal, Villach und Feldkirchen einfach einmal vorbei schauen.