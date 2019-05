Nach Herzinfarkt: Nächster Schock für Casillas

In einer emotionalen Botschaft verkündete die 35-Jährige ihre Erkrankung. „Als wir uns noch gar nicht von dem Schock um Iker erholt haben, hat das Schicksal wieder zugeschlagen. Dieses Mal traf es mich. Vor einigen Tagen wurde bei mir ein Tumor bei den Eierstöcken diagnostiziert und ich wurde operiert. Es ist zum Glück alles gut gegangen, ich habe aber noch einige Monate an Behandlungen und einen Kampf vor mir“, so Carbonero via Instagram.