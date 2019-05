Hysterie um Pitt, DiCaprio und Tarantino in Cannes

Wenn der Jubel vor Filmbeginn ein Gradmesser wäre, dann hätte Quentin Tarantino die Goldene Palme beim Filmfest Cannes sicher. Denn noch bevor im Premierensaal an der Croisette am Dienstag sein mit Spannung erwartetes Werk „Once upon a time ... in Hollywood“ begann, wurden der Regisseur und seine Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie im Saal und am Roten Teppich frenetisch gefeiert.