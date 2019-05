„Man of Medan“: Neuer Trailer zum Horror-Game

Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games („Until Dawn“) haben einen neuen Trailer zu ihrem Episoden-Horror-Game „The Dark Pictures“ veröffentlicht. Der erste Ableger, „Man of Medan“, erscheint am 30. August für PC, PS4 und Xbox One und begleitet vier junge Amerikaner auf einen Segeltörn, um ein sagenumwobenes Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Doch ein Sturm zieht auf und der Ausflug nimmt eine düstere Wendung…