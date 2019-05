„Katanga - Diamanten“: Eine heikle Geschichte

Es gibt wenige Comics, die sich problematischer präsentieren. Ein Duo aus Europäern zeichnet und erzählt mit einer Mischung aus tatsächlichen Fakten und fiktiven Gestalten die Geschichte einer afrikanischen Provinz nach, die ehemals eine von vielen Kolonien Belgiens war. Begeisterte Rezensionsstimmen loben den Zeichenstil und die spannende Geschichte rund um Charlie und eine Handvoll Diamanten. Doch was hat es mit dem Comic eigentlich auf sich und woher kommt das ungute Gefühl in der Magengrube beim Lesen?



Die Geschichte beginnt in einer der ehemaligen Kolonien des belgischen Königs. Nach brutalen Ausschreitungen und Massakern unter der Bevölkerung tritt auch nach der erklärten Unabhängigkeit keine Ruhe ein. Milizen arbeiten für verschiedene Auftraggeber in der Provinz und sowohl die UNO als auch die UMHK (Union Minière du Haut Katanga, eine englisch-belgische Minengesellschaft, die maßgeblich an der Ausbeutung der Provinzs beteiligt war) üben Druck auf Katanga aus. Die Unabhängigkeit Katangas ist wiederrum dem Kongo ein Dorn im Auge, dieser erklärte 1960 seine Unabhängigkeit und statt mitzuziehen, kapselte sich die Provinz Katanga selbst vom sogenannten „Mutterland“ ab.



„Die Wege (...) waren von menschlichen Skeletten gesäumt“

Nach einem kurzen Ausflug in die Historik landen wir im Jahr 1960. Katanga, unabhängig und hart umkämpft, scheint nur noch von Außen gesteuert zu werden. Armand Orsini, Berater des Innenministers, heuert europäische Söldner an, um einerseits die Blauhelme der UNO zu umgehen und andererseits, um selbst Kontrolle ausüben zu können. Der gefährliche Felix Cantor, seines Zeichens Mann fürs Grobe, bekommt inmitten von Explosionen und abgehackten Gliedmaßen den Auftrag, in einem Flüchtlingslager einen jungen Schwarzen zu finden, der angeblich Diamanten schmuggelt. Diamanten im Wert von 30 Millionen Dollar. Während sich die erste Hälfte des Comics mit dem geschichtlichen Hintergrund auseinandersetzt, handelt die zweite Hälfte von Machenschaften, Intrigen und ausschweifenden Gewaltdarstellungen.