Niki Lauda: Die letzten Monate unserer F1-Legende

Es war eine Nachricht, die am Dienstag die ganze Welt schockierte: Niki Lauda ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Der Tod der österreichischen Formel-1-Legende hat bestürzte Reaktionen aus Sport, Politik und darüber hinaus hervorgerufen. In den letzten Monaten verschlechterte sich der Zustand von Lauda immer mehr. Der Wiener war am Montag in der Universitätsklinik Zürich friedlich entschlafen.