Angeblich neue Chemiewaffenangriffe in Syrien

Das US-Außenministerium prüft nach eigenen Angaben Hinweise auf einen möglichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Führung vor wenigen Tagen. Das Ministerium in Washington teilte am Dienstagabend mit, es gebe Anzeichen, dass die Kräfte des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad bei einer Attacke am vergangenen Sonntag im Nordwesten des Landes Chemiewaffen eingesetzt hätten. Doch weder Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte noch die Weißhelme bestätigten die US-Vorwürfe.