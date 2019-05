Thiem: „Für den Paris-Traum gebe ich echt alles“

Sein Tennis-Höhepunkt des Jahres rückt näher. Am Sonntag starten in Roland Garros die French Open, bereits heute in der Früh fliegt Dominic Thiem nach Paris. Nach kurzen, aber intensiven Trainingseinheiten in der Südstadt vor den Toren Wiens. Am Montag hatte er sich mit Jürgen Melzer die Bälle um die Ohren geschlagen, gestern mit Kumpel Riccardo Bellotti.