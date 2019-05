Verstecken ist nicht Zells Rezept

Der für ihn persönlich fünfte Pokal wäre auch das passende Abschiedspräsent an Anif. „Seitdem klar ist, dass wir um den Westliga-Titel nicht mitreden, haben wir den Cupgewinn als größtes Saisonziel ausgegeben“, will Hofer am Dienstag gegen Salzburger Liga-Mittelständler Zell am See nichts dem Zufall überlassen. Mit Ausnahme des gelbgesperrten Gastager kann Hofer aus dem Vollen schöpfen. „Die Rollen sind klar verteilt, aber wir dürfen nicht nachlässig sein, müssen die volle Leistung abrufen, sonst kann’s ganz schnell in die falsche Richtung laufen.“