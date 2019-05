Strom-Tragödie: Krisen-Team steht Kindern bei

Sieben Kinder – zwischen zehn und elf Jahre alt – waren am Freitag in Golling im Metallkorb der Drehleiter. Sie mussten mit ansehen, wie ein Feuerwehrmann (45) durch einen Stromschlag starb. Zu nahe war man an der 110-kV-Leitung. Die Ursachenforschung läuft, indes hilft das Rote Kreuz bei der Aufarbeitung der Ereignisse.