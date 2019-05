Kinderbetreuung: mehr Bedarf im Sommer

Je näher die Sommerferien rücken, desto wichtiger wird die Frage: Wo bringe ich meinen Nachwuchs währenddessen unter? Die Salzburger StadtFerien bieten an sechs Standorten Kinderbetreuung an. Das Programm richtet sich an Kinder berufstätiger Eltern, da der Bedarf an Unterstützung besonders in dieser Zeit groß ist.