Oberwart dreht Hit in Gmunden und verkürzt auf 1:2

Die Ergebnisse:

Halbfinale - jeweils 3. Spiel der „best of five“-Serie:

Swans Gmunden - Gunners Oberwart 70:81 (51:38)

Stand in der Serie: 2:1 - nächstes Spiel am Freitag in Gmunden



Klosterneuburg Dukes - Kapfenberg Bulls 57:58 n.V. (29:38, 54:54)

Stand in der Serie: 1:2 - nächstes Spiel am Freitag in Klosterneuburg