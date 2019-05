In Fußgänger gerast: Lenker stellt sich Polizei

Im November 2018 soll ein Lenker zwei Fußgänger auf einem Gehsteig in Wien-Favoriten niedergefahren haben (krone.at berichtete), ein weiterer konnte sich durch einen Sprung auf die Seite retten. Nachdem die Polizei vergangene Woche ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht hatte, stellte sich dieser am Dienstag. Er erschien am Vormittag mit einem Rechtsanwalt im Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, berichtete die Polizei.