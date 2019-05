„Under The Tree“: Wenn der Baum-Krieg eskaliert

Schöner wohnen Zaun an Zaun am Stadtrand Reykjaviks. Zwei Paare in schicker Reihenhausnachbarschaft - das eine in seinen reifen Jahren und seelisch verwüstet vom Freitod des Sohnes, das andere jung, hipp und unangepasst. Und just die Gartenparzelle sorgt dafür, dass die vier einander nicht grün sind. Denn da ist der Baum, den die einen lieben, dessen Schatten die anderen aber nervt. Er sorgt für einen handfesten Nachbarschaftskrieg - mit diversen Eskalationsstufen.