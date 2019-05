Polizisten als Freiwild? Heuer 21 Beamte verletzt

Rapider Anstieg an Gewalt im Jahr 2016

Die Polizei vermerkte in der Steiermark im Jahr 2015 noch 176 Widerstände und tätliche Angriffe. 2016 stieg diese Zahl dramatisch auf 243 an, die Gründe dafür sind laut Polizei nicht bekannt. 2017 und 2018 beruhigte sich die Situation etwas, doch die Anzahl der Attacken lag weiterhin deutlich über dem Stand von 2015. Bedenklich: Pro Tag verletzten sich 2018 im Schnitt 0,6 Beamte. Während vor vier Jahren 21 Polizisten ärztlich behandelt werden mussten - so viele wie im laufenden Jahr (!) -, waren es im Jahr 2016 insgesamt 84.