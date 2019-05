Gudenus legt heiße Spur in Wiener Nobellokal

Demnach soll die sogenannte Ibiza-Affäre ihren Anfang am 24. März 2017 in einem Wiener Innenstadtlokal genommen haben, wo man mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte, ihrem deutschen Mittelsmann und einem Wiener Anwalt in Kontakt trat, wie Gudenus dem „Kurier“ sagte.