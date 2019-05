Nepp: „Kommen stärker zurück als jemals zuvor“

Nach den Rücktritten von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus ist am Montagabend der nicht amtsführende Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp zum geschäftsführenden Obmann der Wiener Freiheitlichen designiert worden. Im Talk bei krone.tv-Moderator Gerhard Koller (siehe Video oben) erklärte er, dass er sich auf diese Aufgabe freue. Die FPÖ Wien sei sowohl strukturell als auch personell gut aufgestellt und er wolle jene Politik, die man bis jetzt geführt hat, fortsetzen, so der 37-Jährige, der versprach: „Wir kommen stärker zurück als jemals zuvor.“ Mit Norbert Hofer werde man auch bei der Nationalratswahl in Herbst einen „enormen Wahlerfolg einfahren“, zeigte sich Nepp zuversichtlich. Angst, dass er nur Platzhalter sein und Strache vor der Wiener Wahl wieder zurückkehren könnte, hat er nicht.