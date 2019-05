Eishockey-Team sucht nach WM-Flop keine Ausreden!

Trotz 41:22-Torschüssen machte Österreichs Eishockey-Team bei der A-WM in Bratislava am Montag die Pleite perfekt, muss nach der völlig unnötigen Niederlage gegen Italien wieder den Gang in die B-Gruppe antreten! Die Spieler zeigten sich nach dem peinlichen Auftritt selbstkritisch - allen voran Kapitän Thomas Raffl.