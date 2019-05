Bei Autofahrt wurde Lenker mit Messer bedroht

Die Welser Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes: Ein Syrer zeigte an, dass er sich um 5000 Euro bei einemFriseurgeschäft einkaufen wollte. Die beiden Anbieter holten ihn in seiner Wohnung ab. Bei der nächtlichen Autofahrt soll ihm einer der beiden Täter von hinten ein Messer am Hals angesetzt haben.