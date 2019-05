Ein Lichtblick für das Bürgermeister-Sorgenkind

In der 670-Einwohner-Gemeinde Edlbach könnte sich ab Juni einiges ändern, denn laut Masseverwalter Heinz Kassmannhuber „befinden sich die Verkaufsverhandlungen bereits in der finalen Phase.“ Die Identität des Käufers will Kassmannhuber bis zum Vertragsabschluss vorerst nicht bekannt geben. „Es soll aber auf jeden Fall wieder ein Hotelbetrieb entstehen“, so der Masseverwalter.