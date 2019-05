„Axel“ lässt Schnee schmelzen und Flüsse steigen

In Bayern wurden bis zu 183 Liter pro Quadratmeter gemessen. Diese gewaltigen Wassermengen bekamen dieSchärdinger zu spüren. Die Tore an der Inn-Lände wurden, so der FF-Kommandant Michael Hutterer, verschlossen, der erste Hochwasserschutz aufgebaut, die betroffenen Bewohner vorgewarnt. Beim Inn wurde ein Pegelstand von 5,2 Meter gemessen, bei der Donau in Linz waren es 4,3 Meter und 8 Meter in Grein, am Steyrer Ennskai 3,6 Meter.