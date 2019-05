In Igls am Bichl kommen 50 neue Sozial-Wohnungen

Von BM Georg Willi wird verlangt, Wort zu halten

Doch das Bauvorhaben in Igls sehen nicht alle so positiv wie der Stadtsenat, im Gegenteil, es hagelt Kritik von Bürgervertretern. Im Zentrum steht BM Georg Willi, der bei einer Stadtteilvertretungssitzung in Igls betont hatte, sich die Argumente der Bevölkerung, die klar gegen den Standort „Am Bichl“ vorgebracht wurden, anzusehen und beide Standorte (Am Bichl und Gletscherblickweg) objektiv zu vergleichen. Das sei aber nicht passiert. „Es wurde lediglich alter Wein in neue Schläuche gegossen“, kritisiert Herwig Drexel.