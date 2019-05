Deutsch-Griechin (30) ist erste Steinmetzin am Dom

In den Stein einfühlen

Die gelernte Marmor-Bildhauerin fühlt sich auch bei der Arbeit mit Sandstein wohl. „Jeder Stein und jedes Gebäude sind anders - man muss sich nur darauf einstellen“, so die 30-Jährige. Probleme bei der Arbeit bereite höchstens das Wetter. Papathanasiou: „Bei viel Wind oder Kälte wird es ungemütlich.“

In Linz gefällt es ihr bisher insgesamt sehr gut: „Eine schöne Stadt mit viel Kunst und Kultur - ich fühle mich hier sehr wohl.“