In dieser Fußgängerzone zieht es Damen Schuhe aus

„Das Problem ist uns bekannt. Wir arbeiten auch an einer Lösung“, verspricht die Welser Stadtvize und Innenstadt-Referentin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) eine rasche Lösung für das High-Heels-Dilemma in der Fußgängerzone. Diese wurde in den Jahren 2014/2015 um 2,5 Millionen Euro runderneuert. Unter anderem wurden völlig neue Pflastersteine aus bestem Mühlviertler Granit verlegt. Pro Quadratmeter blätterte die Stadt 270 Euro hin.