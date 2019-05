Godsmack: „Der Mensch hat bei uns immer Vorrang“

Darum geht es mir nicht, denn dass er nicht tot ist, beweist nicht zuletzt der wirklich vitale Underground. Aber der Rock tut sich zunehmend schwer, mit Hip-Hop mitzuhalten. Seht ihr euch dahingehend in der Verantwortung, aktiv dagegen einzuschreiten?

Larkin: Wir sind jetzt nicht die großen Retter eines Genres, machen aber immer alles, was uns möglich ist. Sully ist wirklich wahnhaft und konzentriert sich in seinem Leben so gut es geht auf das Songwriting und die Musik. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber so sieht die Wahrheit aus. Wir haben schon vor einigen Jahren beschlossen, dass wir nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach den Rock’n’Roll würdig vertreten wollen. Wir wollen natürlich immer wachsen und uns verbessern, aber mehr als unser Bestes geben können wir auch nicht.

Erna: Es wäre von uns ziemlich eingebildet zu sagen, wir können den Rock mit anderen Bands in den USA wieder an die Spitze bringen. Hip-Hop und Pop dominieren schon seit langer Zeit die Charts und es gibt glücklicherweise genug Platz für alle anderen Musikstile auf diesem Markt. Wenn du aber solange überlebst wie wir und die Rock-Flagge schwenkst, dann kannst du auch auf das Erreichte mehr als stolz sein. Es liegt auch nur ein Stück weit in deiner Hand, ob du mit einer Rockband überhaupt bei einer Award-Show auftreten und extrem viele Alben verkaufen kannst. Shannon hat immer schon gesagt, dass man für den Erfolg zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss. Bei manchen Bands mit Hits trifft genau das zu, aber das kannst du nicht steuern. Rockmusik geht in Zirkeln. Er kommt und geht, aber er verschwindet nie. Unser Job ist es, die Musik bestmöglich zu repräsentieren und einfach bereit zu sein, wenn sich die Sterne so verschieben, dass etwas möglich ist. Es gibt natürlich noch Kaliber wie die Foo Fighters, aber wir haben oft genug bewiesen, dass wir eine starke Band mit starken Songs sind, die bereits eine lange Reise überstanden hat. Wir sind nicht nach zwei Alben verschwunden wie viele andere, die mit uns begonnen haben. Darauf sind wir stolz und darauf bauen wir auf. Wir werden solange Musik schreiben, bis uns nichts mehr einfällt oder wir zu müde sind. Wir vier in der Band sind alle sehr diszipliniert. Jeder weiß genau, welche Rolle er ausfüllt und wann der eine oder andere mehr oder weniger Freiraum braucht. Nur wenn man sich selbst gut fühlt, kann man seinen Job gut machen. Wir sind mittlerweile eine extrem gut geölte Maschine.