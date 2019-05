Peter Doherty: Auf dem Weg zum Seelenfrieden

Kooperation und Kommunikation

Drummer Rafa lernte er etwa beim Campen in Barcelona kennen, Bassist Miggles war eine Zeit lang obdachlos in Frankreich. „Wir sind sozusagen selbstauferlegte Ausgestoßene“, erklärt er die Band nachdenklich, „es ist leicht einen Platz in dieser normalen Welt zu finden, doch wenn ich mich zu lange in ihr aufhalte, stirbt etwas in mir. Hier geht es immer um den Killerinstinkt oder um das Überleben des Stärkeren, aber das ist nicht die Natur des Menschen. Was die Menschen zum Überleben brauchen, und das seit Hunderttausenden Jahren, sind Kooperation und Kommunikation. Alles, was uns in der Gesellschaft vorwärtsbringt, ist der Zusammenhalt.“ Diesen Zusammenhalt findet Doherty in seinem neuen, multinationalen Konglomerat. Eine Truppe leidenschaftlicher Künstler und Musiker, die überbordendem Exzess nicht abgeneigt, aber weit von der selbstzerstörerischen Ader Dohertys Vergangenheit entfernt ist. Clean sei er seit knapp vier Jahren, ganz aus der Abwärtsspirale diverser Suchtmittel wird man ihn aber niemals kriegen können.