Aktion scharf: 213 rasante Biker in Tirol geblitzt

536 Delikte in Tirol & im benachbarten Ausland

Am Wochenende lockte das einigermaßen schöne Ausflugswetter wieder zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen – die heimische Polizei und deren Kollegen im benachbarten Ausland nahmen dies zum Anlass, einen länderübergreifenden Sondereinsatz durchzuführen. In Tirol und auf den Zulaufstrecken in Südtirol, Bayern, Salzburg und Vorarlberg wurden dabei insgesamt 536 Delikte gezählt.