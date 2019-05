Krimi-Fest wächst zum Literatur-Festival heran

Anders als andere Festivals, gibt sich dieses auch kein strenges, zeitliches Korsett. Schon im Frühling gab es erste Lesungen, eine „zweite Runde“ plant Gastgeber Jeff Maxian in Richtung Sommer. Dann präsentiert Marie Theres Arnbom ihr Buch „Die Villen vom Traunsee“ in der Bandlkramerey in Seewalchen (19.6.), ein paar Tage später liest dort Kurt Palm aus seinem „Monster“-Buch (27.6.).