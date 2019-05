Einbrecher schlugen zweimal in Oberndorf zu

Zuerst drangen die Unbekannten in ein Modegeschäft ein und plünderten die Kassa. In der befand sich aber nur um die 100 Euro Wechselgeld für den nächsten Geschäftstag. Aus einem Friseurstudio ganz in der Nähe stahl die Bande eine Sparbüchse und das Geld aus der Kassa. Hier erbeuteten die Unbekannten 450 Euro. Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133-5122.