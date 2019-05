Aufregung um Bachelor-Arbeit an der FH Joanneum

Eine offenbar auf rassistische Theorien zurückgreifende Bachelorarbeit sorgt an der Fachhochschule Joanneum für Aufregung. So kann man darin etwa lesen, dass der IQ von „Europiden im Durchschnitt höher sei als jener von Negriden“. Die steirische Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) will den Vorgang, der zur Approbation der Arbeit geführt hat, von externer Seite untersuchen lassen.