Stadt Wien bietet Ehrengrab für Niki Lauda an

Die am Montagabend verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda soll ein Ehrengrab in Wien bekommen - vorausgesetzt die Angehörigen stimmen zu. „Es ist ein Angebot, letztlich ist es eine Entscheidung der Familie“, sagte ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag.