Gruppentherapie für Helden auf DVD und Blu-Ray!

Nur wenige ahnten vor rund zweieinhalb Jahren, dass sich M Night Shyamalans mörderischer Thriller „Split“ als Fortsetzung von „Unbreakable“ aus dem Jahr 2002 entpuppen würde. In einer überraschenden Wendung ließ der Regisseur, der für seine „Twists“ (man denke nur an „The Sixth Sense“) berühmt wurde, am Ende von „Split“ die Geschichte des mit multiplen Persönlichkeiten ausgestatteten Kevin Wendell Crumb (James McAvoy, Professor X in der aktuellen „X-Men-Filmreihe“) mit jener von David Dunn (Bruce Willis) und Elijah Price (Samuel L. Jackson) kollidieren.