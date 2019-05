Nach den Sturmkatastrophen kommt die Hungersnot

Hunger als größte Bedrohung

Der Hunger ist derzeit auch laut Berichten der Vereinten Nationen die größte Bedrohung für die so schwer getroffenen Menschen in Mosambik, einem der ärmsten Länder der Erde. Die Bevölkerung steht vor dem Nichts, Ernte und Saatgut für die nächste Aussaat wurden komplett zerstört: 715.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche wurden vernichtet, so die Caritas. Über eine Million Menschen seien daher zwingend auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Besonders betroffen sind Menschen in abgelegenen Gebieten, wo Hilfslieferungen nur schwer ankommen.